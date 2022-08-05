Otomobili ile ayağının üzerinden geçti, boğazından bıçaklandı! Pendik'te vahşet

İSTANBUL Pendik'ten son gelen haber tüyler ürpertti. S.A otomobili ile ayağının üzerinden geçtiği kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Kaynarca Mahallesi'nde S.A. idaresindeki aracın H.E'nin ayağının üzerinden geçmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada H.E, S.A'yı boğazından bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan H.E'nin çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.