Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi Erdoğan duyurdu: Dünyanın gözü Soçi'de Akkuyu için de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. İkili basına yaptıkları kısa açıklamanın ardından özel görüşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında zirvenin en önemli konuları Suriye operasyonu ve Akkuyu Nükleer Santrali konularına da değindi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya geliyor. İki liderin, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra tahıl koridoru anlaşmasındaki son durumu ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rus Sanatoryum'da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

Erdoğan'dan ilk açıklamalar:

-Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli.

Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır.

Dünyanın gözü Soçi'de

-Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.

Akkuyu konusu önem arz ediyor

-Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlanmamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum

Putin'den ilk açıklamalar:

-Ticaret hacmimiz yüzde 70 artmış durumda. Türk akımı inşaatını tamamladık. Türk Akımı düzenli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Avrupa'ya da aktarılıyor. Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır.

İkili basına yaptıkları kısa açıklamanın ardından basına kapalı özel görüşmeye geçtiler.