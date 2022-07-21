Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santral ile ilgili olarak "Her şey planlandığı gibi gidiyor" dedi. Bakan Dönmez, "Akkuyu’da işler planladığımız şekilde ilerliyor, sahanın her noktasında çalışmalar eş zamanlı sürüyor" ifadesini kullandı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü ve son reaktörünün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle atıldı. Dönmez, "Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı. Akkuyu sadece ekipman olarak değil iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden biri olacak. Akkuyu 550 bin parçadan oluşacak" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez'in açıklamaları şöyle;

"Akkuyu’nun 60 yıl boyunca işletmede kalacağı düşünüldüğünde, Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğal gaz santrali için toplamda 420 milyar metreküp gazı ithal etmek durumunda kalacaktık, bu mevcut doğal gaz ihtiyacımızın neredeyse 8 katından daha fazla bir rakam demektir. Akkuyu, kömür bazlı hesaplamaya göre yılda 35 milyon ton, işletmede kalacağı 60 yıl zarfında ise 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek."