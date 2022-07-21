FETÖ'nun Fuat Avni hesabına bilgi aktaran kişiye verilen cezada karar

Fuat Avni adlı Twitter kullanıcısına bilgi aktardığı tespit edilen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay'a verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından uygun bulundu.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığının ele geçirilmesi eylemine ilişkin aralarında Fuat Avni Twitter hesabına bilgi aktardığı belirlenen Mustafa Koçyiğit'in de bulunduğu 2 sanığa verilen müebbet ile 5 sanığa verilen 13 yıl 4'er ay hapis cezalarını onadı.

Daire, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 17 sanık yönünden 18 Ocak 2021'de karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Fuat Avni Twitter hesabına bilgi aktardığı tespit edilen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezaları onandı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Özkan Özalp, Hamdi Özdere, Muhammet Serhat Al, Nushet Şehmus Mungan ve Hasan Demir'e verilen cezaların da onanması kararlaştırıldı.

Aynı suçtan sanık Haşim Türker'in 16 yıl 6 ay, sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör'ün ise 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmalarına ilişkin kararlar ise bozuldu.

Kararda bu sanıkların, 15 Temmuz'da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığının ele geçirilmesi için örgütsel haberleşme programı üzerinden diğer örgüt mensuplarına talimat verdikleri, Daire Başkanlığında bulunan istihbarat verilerini depolayan sistemin geri dönülemeyecek şekilde kapatılması suretiyle Türkiye'nin istihbarat bilgileri açısından zafiyete uğratılması konusunda yönlendirmede bulundukları bildirildi. Bu şekilde darbe girişimine aktif olarak katıldıkları belirlenen sanıkların darbe girişimi eyleminde "asli fail" oldukları, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi.

Sanıklar Koçyiğit, Günay, Türker ve Güngör'ün Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 330'uncu maddesinde belirtilen "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla açıklama" suçundan cezalandırılması kararları da bozuldu.

TCK'nin 328'inci maddesinde "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" suçunun düzenlendiği, 330'uncu maddede ise bu bilgilerin açıklanmasına ilişkin cezanın hüküm altına alındığı belirtilen kararda, bu iki suçun da ayrı ayrı eylemler olarak değerlendirilmesi ve sanıkların her iki suçtan da cezalandırılmaları gerektiğine işaret edildi.

TCK 328'de belirtilen suçu işleyenlere 20 yıla kadar hapis, TCK 330'da belirtilen suçu işleyenlere ise müebbet hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Daire ayrıca, yerel mahkemece FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen süreli hapse mahkum edilen sanıklar Gazi Topal, Mahmut Orak, Nazmi Mert, Murat Ahmetoğlu, Eyüp Liste, Reşat Arıkan, Yusuf Ziya Sarı ve Abdullah Öner hakkındaki hükümlerin de bozulmasını kararlaştırdı.

- Fuat Avni'ye bilgi aktardırlar

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, sanıkların eylemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında bulunan tüm Türkiye'ye ait istihbarat verilerinin sisteme log kaydı düşmeden alınması için Akif kod adlı Mustafa Koçyiğit'in diğer sanıklara talimat verdiği, bu talimatı Akif Güngör ve Haşim Türker'in sanık Bülent Günay'a ilettiği, sanık Bülent Günay'ın da aldığı örgütsel talimat çerçevesinde İstihbarat Daire Başkanlığı sistem odasına izi sürülemeyen bir sistem kurduğu anlatıldı.

Bu yolla elde edilen bilgilerin örgütsel faaliyet kapsamında FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanıldığı, Fuat Avni adli Twitter kullanıcısına da aktarıldığı kaydedildi.

Kararda, şu tespite yer verildi:

"Bu şekilde İstihbarat Daire Başkanlığındaki istihbari verilerin 2 yıl boyunca sanıklar Haşim Türker ve Mustafa Koçyiğit'in belirttiği usullerle sanık Mustafa Koçyiğit'e iletildiği, Mustafa Koçyiğit'in de bu bilgileri örgütsel organizasyon/paralel devlet yapılanması niteliğinde olan FETÖ içerisinde kendisinin üstünde bulunan kişilere örgütsel faaliyet kapsamında ilettiği, bu istihbari bilgilerin bir kısmının ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından Fuat Avni isimli Twitter adresinden Türkiye'yi iç karışıklığa sürüklemek ve uluslararası ilişkilerde zor durumda bırakmak amacıyla paylaşıldığı hususları tespit edilmiştir."

- 15 Temmuz'da Emniyet İstihbaratı ele geçirmeye çalıştılar

Sanıkların yargılandığı davaya ilişkin hazırlanan iddianamede de 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki eylemleri yer almıştı.

İddianamede, sanıkların darbe girişimi olduğu sırada örgütlü şekilde silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak gösterilen eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları anlatılmıştı.

Darbe girişimi sırasında sanıkların örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıkları belirtilmişti.

Sanıkların FETÖ'nün hedefleri, örgüt elebaşı Gülen'in talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına sızdırıldığı, örgütün siyasal hedefleri doğrultusunda gizli bilgilere eriştikleri, bunları örgüt içindeki "mahrem abi" ve "imamları"na aktardıkları ifade edilen iddianamede, 400 terabayt bilginin log kayıtlarına düşmeyecek sanal sunucu oluşturularak temin edilip örgüte aktarıldığının belirlendiği kaydedilmişti.