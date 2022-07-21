Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Musafa Demir kanser oldu! Görevi Nihat Soğuk'a bıraktı

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi altına alındı. Demir, yerine vekaleten Nihat Soğuk'u bıraktı. Demir'in akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, sağlık sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da bulunacağı, yerine Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi. Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Mustafa Demir, şunları kaydetti:

Bacağımdaki ağrılar üzerine gittiğim hastenede...

"Kıymetli hemşehrilerim, yaklaşık bir aydır bacağımdaki ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor ve dualarınızı bekliyorum."

Mustafa Demir'in hastalığı ne? Yerine kim bakacak

Mustafa Demir'in izinli olduğu süre içinde yerine Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi. Mustafa Demir'in akciğerinde tümör tespit edildiği ve Ankara'da tedavi göreceği ifade ediliyor.

Başkan Mustafa Demir, Pazartesi kente gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile olan görüşmesini sağlık nedenleri yüzünden iptal etmişti.

Dün gece personele: Bir dizi işlerim nedeniyle...' Mustafa Demir, ilgili makamlara gönderdiği “görevden ayrılma” yazısında, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir kimdir? Eşi ve çocukları...

Mustafa Demir (18 Ocak 1961, Şalpazarı), 22., 23. ve 24. dönemde Samsun Milletvekili seçilen ve 60. Hükümet'inde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmış olan Türk mimar ve siyasetçi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 11 Nisan 2019'da da mazbatasını alıp göreve başladı.

18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde çalıştı; Türkiye Emlak Bankası'nda Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSIAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2002 seçimlerinde AK Parti'den Meclis'e girerek, 22. Dönem'de Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden seçilerek Meclis'e girdi ve 23. Dönem'de aynı komisyonun başkanlığına tekrar seçildi.

1 Mayıs 2009'da II. Erdoğan Hükûmeti'nde yapılan kabine değişikliği sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine getirildi. Bir gün sonra yeni görevini Faruk Nafız Özak'tan devraldı. Böylece Samsun 12 yıl aradan sonra ilk kez bir bakan çıkarmış oldu.

24. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.