Adana değil Almanya! Sosyal medya yıkılıyor... Güneşe ateş ettiler

Almanya'yı kavuran aşırı sıcaklar çeşitli sosyal medya geyiklerine konu oldu. Yapılan paylaşımlar Adana'nın sıcağıyla ilgili esprileri hatırlattı.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa adeta kavrulmaya başladı. Aşırı sıcakların baş gösterdiği Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu. Sıcak havadan olumsuz etkilenen Almanya'da vatandaşlar canından bezdi.

Almanlar, aşırı sıcak havadan bıktı. Dün hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, yılın en sıcak günü oldu. Almanya'da meydana gelen aşırı sıcaklar Almanları isyan ettirse de, konuyla ilgili çeşitli geyikler yapılmaya başlandı.

Geyikler başladı: Adana'nın sıcağı akıllara geldi

Yapılan espriler, Adana'nın kavurucu sıcağıyla ilgili geyikleri hatırlattı. Twitter'dan aşırı sıcaklara yönelik tepkilerini dile getiren Almanlar, silahlarını güneşe doğrulttu.

İşte o esprili paylaşımlardan bazıları...

Kaynak: Ensonhaber