Elon Musk'tan Bitcoin hamlesi: Yatırımcılar bu kararı konuşuyor!

Elon Musk, Bitcoin'in boğa sezonunda olduğu geçtiğimiz yıl boyunca Bitcoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmemişti. Musk'tan konuyla ilgili yeni bir hamle geldi.

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İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin, ikinci çeyrek raporunda Bitcoin varlıklarının yüzde 75'ini sattığını açıkladı. Söz konusu bilgi, Tesla tarafından yayınlanan kazanç raporu ile elde edildi. Peki Musk bu satışı neden gerçekleştirdi.

Tesla, yayınladığı kazanç raporunda, 936 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu durum ise şirketin, elinde bulunan Bitcoin'lerinin yüzde 75'ini sattığı anlamına geliyor.

Paradurumu'nun haberine göre; Söz konusu açıklamada, Tesla'nın sadece 218 milyon dolarlık dijital varlığa sahip olduğu bilgisi bulunuyor.

CEO Elon Musk, Tesla'nın kazanç çağrısı sırasında, şirketin "Çin'deki COVID kilitlenmelerinin belirsizliği göz önüne alındığında" nakit pozisyonunu en üst düzeye çıkarmak için Bitcoin'nin çoğunu sattığını söyledi.

Bununla birlikte, Tesla'nın gelecekte bitcoin artırmaya açık olduğunu ve bu hamlenin Bitcoin hakkında bir karar olarak alınmamalıdır" dedi. Musk ayrıca Tesla'nın dogecoin'lerinden hiçbirini satmadığını söyledi.