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Mevziler kazıp ağır silahları yığdılar! Rejim güçleri ve PKK/YPG Suriye'de yan yana

Mevziler kazıp ağır silahları yığdılar! Rejim güçleri ve PKK/YPG Suriye'de yan yana

SURİYE'nin kuzeyinde PKK/YPG ve rejim askerlerinin birlikte yığınak yaptığı görüntüler dış basın tarafından servis edildi.

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Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye'nin kuzeyine yığınak yaptığı bildirildi. Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde, Suriye ordusunun bölgedeki hareketliliği de yer aldı.

Görüntüler Kobani ve Ayn İsa bölgesinde kaydedildi.

Suriye ordusunun kazdığı mevziler ve ağır silahlar dikkat çekti. Haberde, SDG'nin de Suriye ordusuyla işbirliği yaptığı bildirildi.

Esad rejiminin Ayn Arab ve Ayn İsa bölgelerinde çok sayıda top ve tank yığınağı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Fırat Nehri üzerinde devriye gezen Rus hava birimleri de dikkat çekiyor.

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