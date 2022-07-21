Pınar Damar'ın ölü bulunmasında şok gelişme; adli tıp önünde gözaltına alındı

İSTANBUL'da, kayıp olarak aranan Pınar Damar’ın (32) önceki akşam ağaca asılı halde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Damar’ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A., adli tıp önünde gözaltına alındı.

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İkitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Pınar Damar (32), geçtiğimiz pazartesi günü iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Genç kadının eve dönmemesi üzerine kız kardeşi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. 19 Temmuz sabahı yapılan başvuru üzerine, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalarda, genç kadının 18 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında iş yerinden çıkıp erkek arkadaşıyla buluştuğu tespit edildi. Sosyal medyada da gündem olan Damar’ın kaybolmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda polis genç kadının erkek arkadaşının ifadesine de başvurdu.

Damar’ın iki yıldır birlikte olduğu ve zaman zaman kavga ettikleri ileri sürülen erkek arkadaşı, ifadesinde, “Birlikte yemek yedik. Alkol aldık, saat 21.00 gibi kendisini evinin bulunduğu sokağın başına bıraktım” dedi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede ateşli silah ve kesici alet yarasının yanı sıra darp izine de rastlanmayan cesedin burun kısmında kanama olduğu tespit edildi.

Ailenin cesedi almak için beklediği Adli Tıp Kurumu önüne gelen Cinayet Şube polisi ekipleri, Pınar Damar’ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A.’yı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili gözaltına alındığı öğrenilen M.A., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.