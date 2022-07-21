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Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 96 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Haftalık can kaybı 96 olurken, 226 bin 532 yeni vaka belirlendi. 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu.

Toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71 kişi olurken, toplam vefat sayısı 99 bin 184 kişi oldu.

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