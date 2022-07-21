Mircea Lucescu: "Rakibe göre dezavantajlıyız risk almak istemedim"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu, basın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kartlardan memnun değilim"

"Bizim için kolay bir durum değildi. Maç içerisinde bazı kartlardan memnun değilim. Sezonun ilk maçı. Genel olarak durumdan memnunum."

"Daha çok taraftar beklerdim"

"Ukrayna'ya şu durumda kim gelip oynamak ister ki? Yakın zamanda potansiyelimizi göreceğiz. Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Statta çok daha fazla taraftar bekliyordum. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve önemli bir maç. Çok daha fazla taraftar bekliyordum. Ancak stada gelen taraftarlar da iyi bir atmosfer yarattı."

"Rakibe göre dezavantajlıyız risk almak istemedim"

Takımımın yüksek bir potansiyeli var. Oyuncu değişiklikleri için uzun süre bekledim. Risk almamanın bu durumda daha iyi olduğunu düşündüm. Bu nedenle bekledim. Sadece 20 oyuncumuz var. Rakibe göre bu konuda dezavantajımız var.