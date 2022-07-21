Jorge Jesu'tan Dinamo Kiev maçı sonrası transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Abone ol

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur biletini İstanbul'a bıraktı.

2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev deplasmanına çıkan Sarı-lacivertliler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Zor bir rakiple eşleştiklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Oynamış olduğumuz ilk resmi maç. Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin bir tane bile ciddi atağı yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi. İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin gerçekten çok önemli bir avantaj olacak. Bugün beraberlikle ayrılıyoruz diye henüz iş bitmiş değil. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Transfer sorusuna yanıt

"Şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var. Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. 2. maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok."

Serdar Aziz'in durumu

"Serdar Aziz'in hafta içinde kasığında sakatlığı vardı, gidebildiği yere kadar oynayacaktı ve ilk yarıda maçı tamamlayamayacağına dair sinyalleri bize verdi. Onun haricinde defansif anlamda değişiklik yapmadık çünkü savunmamız iyiydi ve ihtiyacımız yoktu."