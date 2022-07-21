BIST 2.525
DOLAR 17,59
EURO 17,92
ALTIN 960,69
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jorge Jesu'tan Dinamo Kiev maçı sonrası transfer açıklaması

Jorge Jesu'tan Dinamo Kiev maçı sonrası transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Abone ol

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur biletini İstanbul'a bıraktı.

2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev deplasmanına çıkan Sarı-lacivertliler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Zor bir rakiple eşleştiklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Oynamış olduğumuz ilk resmi maç. Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin bir tane bile ciddi atağı yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi. İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin gerçekten çok önemli bir avantaj olacak. Bugün beraberlikle ayrılıyoruz diye henüz iş bitmiş değil. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Transfer sorusuna yanıt
"Şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var. Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. 2. maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok." 

Serdar Aziz'in durumu
"Serdar Aziz'in hafta içinde kasığında sakatlığı vardı, gidebildiği yere kadar oynayacaktı ve ilk yarıda maçı tamamlayamayacağına dair sinyalleri bize verdi. Onun haricinde defansif anlamda değişiklik yapmadık çünkü savunmamız iyiydi ve ihtiyacımız yoktu."

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı! 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez
Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı! 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez
Minik Rafet'ten 53 saat sonra acı haber geldi
Minik Rafet'ten 53 saat sonra acı haber geldi
TESLA’nın ilk şarj noktası Bolu'da kuruluyor
TESLA’nın ilk şarj noktası Bolu'da kuruluyor
ABD Başkanı Biden kansere yakalandığını açıkladı
ABD Başkanı Biden kansere yakalandığını açıkladı
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor
Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama ve iş birliği mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama ve iş birliği mesajı
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
Galatasaray, Leo Dubois'i KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Leo Dubois'i KAP'a bildirdi!
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım