Karamollaoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyona karşı çıktı!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı Türk ordusu tarafından düzenlenmesi planlanan operasyona gerek olmadığını sağ duyu ve diyalog yoluyla durumun çözüleceğini savundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı tehdit barındıran terör yuvalarına Türk ordusu tarafından düzenlenecek olan olası operasyona karşı çıkan Karamollaoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, Tahran’daki 3’lü zirveye de değinerek, "Bu haftanın önemli dış politika başlıklarından birisi de dün Türkiye, İran ve Rusya arasında Tahran’da gerçekleştirilen zirvedir. Biz her zaman diyaloğu çatışmaya, uzlaşmayı dayatmaya tercih ettik. Tahran Zirvesi, İdlib başta olmak üzere Suriye krizinin sağduyu ve diyalog yoluyla çözülmesi için önemli bir fırsattır. Bu nedenle; Astana süreci kararlı bir şekilde sürdürülmelidir. Bölgesel ittifaklar daha da genişletilerek güçlendirmelidir. ABD’nin haksız ve dayatmacı yaptırımlarına karşı, İran ve Türkiye’nin öncülüğünde ortak bir refleksin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Silah tek başına çözüm değildir

Azami beklentilerin değil, asgari müştereklerin ortaya konacağı bir iş birliği zemini oluşturulmalıdır. Asgari müştereğimiz Kiev’den Şam’a, Arakan'dan Yemen'e ve özellikle Filistin'e uzanan bu coğrafyada akan kanın bir an evvel durdurulması ve istikrarın sağlanması olmalıdır. Çünkü silah tek başına çözüm değildir. Hiçbir gerekçe, masum bir insanın bir damla kanından daha önemli olamaz" dedi.