Seferovic resmen Galatasaray'da! Ay-Yıldız dövmesinin sırrını açıkladı

Galatasaray, İsviçreli golcü oyuncu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı. Seferovic imza sonrası ilk açıklamasını GS TV'ye yaptı ve Ay-Yıldız dövmesinin sırrını da açıkladı. İşte transferin maliyeti ve ay-yıldız dövmesinin sebebi...

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulüpten Seferovic'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Ay-Yıldız dövmesinin sırrını açıkladı

Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic, imza sonrası ilk açıklamasını GS TV'ye yaptı. Seferovic ay-yıldızlı dövmesine de açıklık getirdi.

İstanbul gibi güzel bir şehre ve Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ailemle birlikte bu harika şehirde yaşayacağım için heyecanlıyım. Bir Boşnak olduğum için Müslümanım ve İslam'ı temsil ettiği için bu dövmeyi yaptırdım. Bu statta daha önce de oynadım. Stat full olmamasına rağmen atmosfer harikaydı. Taraftarların önüne çıkmak için sabırsızım. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynayan büyük bir kulüp. Antrenmanlarda iyi çalışıp şampiyonluğa oynamak istiyoruz.