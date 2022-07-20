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Kaderin böylesi... Baba ve oğlu yarım saat arayla öldü

Kaderin böylesi... Baba ve oğlu yarım saat arayla öldü

İSTANBUL'da 58 yaşındaki Ramazan Karayaka, tedavi gördüğü hastanede kronik rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Karayaka'nın ölüm haberini babasına vermek isteyen komşuları, kapısı eve girdiğinde cansız bedenle karşılaştı.

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Ramazan Karayaka (58), kronik rahatsızlıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti. Karayaka’nın yakınları, durumu baba Sırrı Karayaka’ya haber vermek üzere Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Mahallesi’nde yaşayan baba Sırrı Karayaka'nın (83) evine gitti.

Yakınlar, evinde yalnız başına yaşayan Karayaka’nın evinin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye giren komşular, yaşlı adamı evin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Sırrı Karayaka’nın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yarım saat ara ile vefat ettiği öğrenilen baba ve oğlunun cenazelerinin, Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Mahallesi’nde yarın (21 Temmuz) kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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