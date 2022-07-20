Polonya'da gol sesi çıkmadı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kaldı. Tur şansını İstanbul'a bırakan Sarı-Lacivertliler rövanş maçını 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynayacak.

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Dinamo Kiev'le Fenerbahçe, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı. Temsilcimiz bu sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Jesus bütün kozlarını oynadı

Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci yarıya stoperde Serdar Aziz - Tisserand değişikliğiyle başlayan Jorge Jesus, 62. dakikada İrfan Can ve Joshua King'in yerine Lincoln Henrique ile Bruma'yı aldı. Portekizli teknik adam 72. dakikada ise Valencia ve Diego Rossi'yi kenara alıp Serdar Dursun ile Arda Güler'i oyuna sürdü. Maçın son bölümünde kontrolü elinde tutan ve gole yakın taraf olan Fenerbahçe skoru lehine değiştiremedi.

3 yeni transfer yedek soyundu

Fenerbahçenin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

Ali Koç ve yönetim kurulu statta izledi

Fenerbahçede başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koça, Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç eşlik etti.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonyada da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı’nda oynanan maçta hem Polonyadan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Öte yandan tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını giyen seyircilerin de olduğu görüldü.

Ukrayna Ulusal Marşı okundu

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde UEFAdan alınan özel izinle statta Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Marşın ardından statta yer alan bütün taraftarlar alkışladı.

Fenerbahçe de seremoniye 'Savaşı Durdurun' mesajı yazılı tişörtlerle çıktı.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe rövanş ne zaman?

Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Dinamokiev-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Dınamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Willian Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Valencia, King

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada sol kanattan Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Joshua King’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

14. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

32. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ferdi’nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

51. dakikada sol kanattan Dinamo Kiev’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Popov’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu kaleyi bulmadı.

80. dakikada sol kanattan topla buluşan Lincoln’ün pasında topla buluşan Bruma’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.