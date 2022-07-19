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Gün verildi! Meteoroloji'nin haritası ürküttü Antalya için kritik uyarılar her 100 metrede 1 derece artacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gün verildi! Meteoroloji'nin haritası ürküttü Antalya için kritik uyarılar her 100 metrede 1 derece artacak

ANTALYA için kritik uyarılar geldi. Önümüzdeki cumartesi, pazar, pazartesi günlerine dikkat! Aşırı sıcaklar geliyor. Uzman isim sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağını bildirdi. İç kesimlerden sahile doğru akan kuzeyli rüzgarların her 100 metrede sıcaklığı 1 derece arttırarak sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkartması bekleniyor.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre kuzeyli rüzgarların bir hafta boyunca bölgede etkili olacağına dikkat çekti.

Fön etkisi
Kuzeyli rüzgarların beraberinde fön etkisi oluşturduğunu dile getiren Gültekin, “Özellikle iç kesimlerden sahile doğru akan kuzeyli rüzgarlar her 100 metrede bir sıcaklığı 1 derece arttırarak sahil kesiminde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkartmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, Antalya ve Muğla sahillerinde 36 ile 40 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı Antalya’da 26-28 derece arasında olacak. Kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı arttırırken nemi de düşürüyor” diye konuştu.

40 derecelere ulaşacak
Sıcak hava noktasında cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine dikkat çeken Latif Gültekin, “Bugünlerde sıcaklıklarımız 39-40 dereceye, nem de yüzde 20’ye düşecek. Düşük nem ve yüksek sıcaklık dönemlerinde vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var. Bu 3 günde piknik ve ormanlık alanlara giden vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım. İzmarit, mangal sonrası ateşi iyi şekilde söndürülmesi gerekir. Yangına yol açacak her türlü kirleticinin ormanlık alanda bırakılmaması önem arz ediyor” dedi.

Salı günü normale dönecek
Kuzeyli rüzgarların pazartesi etkisini yitirmeye başlamasıyla sıcaklığın da düşüşe geçeceğine değinen Gültekin, “Salı gününden itibaren mevsim normallerine gerileyecek” dedi.

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