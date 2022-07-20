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Ahmet Davutoğlu Yunanistan'a gidiyor

Ahmet Davutoğlu Yunanistan'a gidiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyet ile Yunanistan’da hayatını kaybeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yi kabrini ziyaret edecek.

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Batı Trakya'da Türk azınlığın ileri gelenlerinden, bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin kabrini ve acılı ailesini ziyaret etmek üzere 21 Temmuz Perşembe günü Yunanistan’a hareket edecek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, gün boyu Gümülcine ve İskeçe’de çeşitli temaslarda bulunacak.

Davutoğlu’nun Gümülcine’deki bir diğer önemli durağı ise Batı Trakya davasının sembol isimlerinden olan Dr. Ahmet Sadık’ın kabri olacak. Davutoğlu ve beraberindeki heyet Yunanistan’daki Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele veren Dr. Sadık Ahmet'in de kabrini ziyaret edecek.

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