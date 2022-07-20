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İsrail'in televizyon kanalı muhabiri Mekke'ye girdiği için özür diledi

İsrail'in televizyon kanalı muhabiri Mekke'ye girdiği için özür diledi

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, muhabirinin Müslümanların kutsal şehri Mekke'ye girdiğinin ortaya çıkması üzerine özür açıklaması yaptı.

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İsrail'in ulusal televizyonu "Kanal 13" Twitter hesabından yaptığı Arapça açıklamayla, gayrimüslimlerin girişi yasak olan Mekke'ye Yahudi muhabirinin girmesi nedeniyle özür diledi.

Muhabirin Mekke'ye girmesinin "İslam dünyasının ve Suudi Arabistan Krallığı'nın duygularını zedeleme amacı taşımadığı" savunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kanal 13 olarak, bu ziyaretten ötürü üzülen herkese özürlerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Bu durum, gazeteciliğin özü olan gazetecilik merakı, her yere ve olaya ilk kaynaktan ulaşma çabasından kaynaklanmıştır."

Muhabir Gil Tamari'nin gazetecilik amacıyla Mekke'ye girdiği aktarılan açıklamada, "önemli yerlerin ilk kaynaktan bilinmesi ve tanınmasının amaçlandığı" savunuldu.

Haberlerinin "tüm dinlere saygı" temelinde yapıldığına dikkati çeken Kanal 13, farklı dinlere mensup olanların birbirini tanıması ve hoşgörünün öneminden söz etti.

Kanal 13 muhabiri Tamari'nin gayrimüslimlerin girişi yasak olan Mekke'ye girdiği görüntülerin yanı sıra Arafat'ta fotoğraf çektirdiğinin ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu.

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