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Merkez Bankası rezervleri azaldı önceki haftaya göre farka bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri azaldı önceki haftaya göre farka bakın

 TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 98 milyar 651 milyon dolara geriledi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 922 milyon dolar azalarak 58 milyar 867 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 1 Temmuz'da 59 milyar 789 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 370 milyon dolar azalışla 41 milyar 154 milyon dolardan 39 milyar 784 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolardan 98 milyar 651 milyon dolara düştü.

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