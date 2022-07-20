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Adnan Oktar'ın cezaevinde çekildiği son fotoğraf ortaya çıktı! Ne olmuş öyle...

Adnan Oktar'ın cezaevinde çekildiği son fotoğraf ortaya çıktı! Ne olmuş öyle...

Bin 75 yıl hapis cezasıyla yargılanan Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'nde çekilen fotoğrafa ulaşıldı. İşte Adnan Oktar'ın son hali...

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Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar’ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

Saç-sakal daha da uzadı
Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar’ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

İşte Oktar'ın cezaevinde çekilen o fotoğrafı...

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