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Serdar Saatcı özür diledi Valerien İsmael kadroya dahil etmedi

Serdar Saatcı özür diledi Valerien İsmael kadroya dahil etmedi

Hazırlık maçında kenara alındıktan sonra kapı tekmeleyen ve kadro dışı kalan Serdar Saatcı'nın özrü bir anlamda kabul edilmedi. Genç teknik adam Valerien İsmael öğrencisini İspanya'ya götürmeme kararı aldı.

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Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, kamp için İspanya'ya gidecek. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu açıklandı. Kadro dışı kalmasının ardından özür dileyen Serdar Saatçı, İspanya'ya götürülmeyecek.

Yeni transfer Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra gelecek vaat eden isimler Oğuzhan Akgün, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar da kamp kadrosuna dahil edildi.

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