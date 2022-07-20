Subay maaşları 2022 kaç para oldu subay-yedek subay maaş tablosu

2022 temmuz zammının açıklanmasının ardından subay maaşları kaç para oldu araştırması başladı. Doğu'da ve Batı'da görev yapan subayların maaşları derece ve kıdemine göre farklılık göstermektedir. Buna göre subay maaşları 13.700- 17.220 arasında değişiyor.

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Subay Maaşları askeri personellerin maaşlarına 2022 yılında yapılan zamların ardından merak konusu oldu. Subay maaşları içerisinde yer alan ücretler de kendi içlerinde farklılıklar gösterebilir. Doğu'da görev alan subay Batı'da görev alan subaydan farklı ücret alabilir Subay maaşları kıdem, derece, görev yeri, eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlara göre kendi içlerinde de farklı ek ödemelere tabii olabilir.

Tüm askeri personellerde olduğu gibi subay maaşları da yine kıdeme ve görev yapılan yere göre ek ödemeler eklenerek hesaplara yatırılmaktadır. Subay maaşları 2022 yılı içerisinde zamlı olarak en düşük bekar subaylar için 6.800 liradan başlayabilmektedir. Ortalama olarak 13.700 lira maaş aralığına sahip olan subay maaşları ise en yüksek derecede görev süresine ve bölgesine göre 17.220 lira olarak da değişebilmektedir.

Yedek subay maaşları da yine subay maaşları içerisinde değerlendirilmektedir. Yedek subayların maaşları ise en düşük olarak 6.500 liradan başlayan ücretler aralığında olabilmektedir. Yedek subay olarak askerlik görevini yapanlar ise yine düzenli olarak maaş almayı hak etmektedirler. Acemilik dönemi içerisinde de yedek subaylar askeri öğrenci olarak kabul edildiği için yine maaş alabilmektedirler. Yaklaşık olarak 12 aylık bir acemilik dönemi sonrasında subay olarak göreve başlayarak başladıkları ilk ay yine maaşlarını subay maaşı üzerinden alabilmektedirler.