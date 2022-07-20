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'Kara uzaylı' dövme bağımlısından ilginç şikayet

'Kara uzaylı' dövme bağımlısından ilginç şikayet

Fransız Anthony Loffredo vücudunu kaplayan dövmeleri nedeniyle insanların kendisinden kaçtığını söyledi. İş bulamamasını şikayet eden dövme bağımlısı "Kimse beni anlamıyor" diyerek dert yandı.

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Fransız Anthony Loffredo, dikkat çeken görünümü hakkında konuştu. Loffredo, gözbebeklerine kadar dövme yaptırdıktan sonra "kara uzaylı" olarak anılıyor.

"Sadece dövmeden ibaret değil"
Aşırı görünüşü nedeniyle insanların kendisini yargıladığını söyleyen Loffredo, "Bu tür bir değişiklik, sadece bir dövmeden ibaret değil, daha büyük bir şey." dedi.

"Ailemle iş bulamıyorum"
Yaşadığı zorluğu anlatan Loffredo, "Ailemle iş bulamıyorum, olumsuz şeyler çok. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz için olumlu olabilir, ancak karanlık bir taraf olduğunu da bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar benden kaçıyor"
Loffredo, insanların kendisinden kaçınmak için nasıl karşıdan karşıya geçtiğini dile getirerek, birçok kişinin, projesini anlamadığını söyledi.

Söz konusu dövme bağımlısı, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Çok küçük yaşlardan beri insan vücudundaki mutasyonlar ve dönüşümler konusunda tutkuluyum." demişti.

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