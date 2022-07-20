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Meral Akşener'den 48. yıl mesajı: Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak

Meral Akşener'den 48. yıl mesajı: Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Her zaman olduğu gibi; Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak!" dedi.

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Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'ta başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir mesaj yayınladı.

Akşener'in, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle: "Türk’ün adını silmeye çalışanlara karşı hep birlikte; 'Biz varız!' dediğimiz #KıbrısBarışHarekatı’nın yıl dönümünde; Yavru vatanımız için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.
Her zaman olduğu gibi;
Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak!"

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