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LGS tercihlerinde bugün son gün! MEB adayları uyardı

LGS tercihlerinde bugün son gün! MEB adayları uyardı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17.00'de sona erecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapıyor.

Tercihler, bugün 17.00'de sona erecek ve sonuçlar, 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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