Dolar 20 Temmuz 2022'ye rekor kırarak başladı! İşte dolar, euro ve altında son durum

Dolardaki yükseliş yeni günün ilk saatlerinde de sürdü ve dolar 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dün 17.58 ile rekor kıran dolar, 20 Temmuz 20222 gününe yeni rekorla başladı ve 17.60 lirayı aştı. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'i buldu.

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Merkez Bankalarının faiz kararı beklenirken, doların yükselişi sürüyor. Dolar güne 17.54'ten başlarken, Euro 17,9725 TL'den güne başladı. Ardından da dolar 17,60 ile yılın zirvesini gördü. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'i buldu. Ardından dolar 17.55 liraya çekildi.

Euro/TL de 18 sınırında hareket ediyor. Dolarla birlikte euro da 18.06 lira sınırını aştıktan sonra geri çekildi. Geçen hafta 1'in altına inen euro/dolar paritesi ise bu seviyenin üzerine çıkması sonrasında 1,02'de dengelendi.

Gram altın ise ons altındaki şok düşüşün ardından 964 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 1.577 liradan satılıyor. Ons altın ise 1.708 dolar...

Dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilediği için takip edilen ayrıca doların küresel piyasalarda 20 yılın zirvesine yükselmesine neden olan küresel resesyon endişesi ise bir miktar azaldı. Endişelerin azalmasında Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının yeniden başlayacağı haberi de etkili oldu.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Yarın piyasalar için önemli faiz kararları var. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararı yarın açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekiyor.