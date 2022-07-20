İran'daki Hamaney görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile gerçekleştirdiği ziyarette İran bayrağının yanında Türk bayrağı olmaması tartışma yaratmıştı. Daha sonra edinilen bilgilerde Hamaney'e yapılan ziyaretlerde hiçbir zaman diplomatik protokol uygulanmadığı ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ziyaret etti. Görüşmede çekilen bir fotoğraf karesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Neden Türk bayrağı yok?

Sosyal medya kullanıcıları, "Görüşmede neden Türk bayrağı yok?" dedi. Oda TV'de yer alan habere göre, İran Dini Lideri Hamaney'in hiçbir görüşmesinde İran bayrağı dışında bayrak kullanılmadığı ortaya çıktı.

Esad ve Putin'le görüşmesinde de sadece İran bayrağı vardı

İran'ın askeri anlamda desteklediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Hamaney'i ziyaret ettiğinde görüşmede aynı şekilde sadece İran bayrağı kullanıldı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de Hamaney ile görüştüğünde sadece İran bayrağı kullanılmıştı.

Hamaney'e yapılan ziyaretlerde diplomatik protokol uygulanmıyor

İran Dini Lideri Hamaney'e yapılan ziyaretlerde hiçbir zaman diğer görüşmelerdeki diplomatik protokol uygulanmıyor. Hamaney ziyaretleri, Hamaney'in özel köşkünde ve önceden belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki ikili görüşmede ise diplomatik protokole uygun olarak hem Türk hem de İran bayrağı kullanıldı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzak oturdular

Hamaney ile yapılan görüşmede, Erdoğan'ın Hamaney'e uzak oturması dikkat çeken bir başka konu oldu. Korona virüs pandemisi sebebiyle yapılan görüşmelerde Hamaney'in birkaç metre uzakta oturduğu ve görüşmenin özel bir odada yapıldığı ortaya çıktı. Hamaney, İran'ın askeri anlamda desteklediği Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da aynı şekilde ağırladı.