BIST 2.519
DOLAR 17,58
EURO 18,05
ALTIN 964,13
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 28 kişiyi daha 'vatana ihanet' suçlamasıyla görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 28 kişiyi daha 'vatana ihanet' suçlamasıyla görevden aldı

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski 28 yetkiliyi daha "vatana ihanetten" görevden aldığını açıkladı. Zelenski, 18 Temmuz'da Ukrayna Güvenlik Servisi başkanını ve Ukrayna Başsavcısı'nı görevden aldığını duyurmuştu.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 28 yetkiliyi daha "vatana ihanetten" görevden aldı. Zelenski, 18 Temmuz'da Ukrayna Güvenlik Servisi başkanını ve Ukrayna Başsavcısı'nı görevden aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nde "personel denetiminin" devam ettiğini belirten Zelenskiy, dün gece yaptığı açıklamada 28 yetkilinin daha görevden alındığını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Andriy Smirnov, "Savaşta altıncı aya yaklaşırken, bu kurumların her birinden bu insanları çıkarmaya devam ediyoruz." dedi.

Zelenskiy, pazar günü Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde kararı imzalamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Ural evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi Ezgi Can kimdir?
Hakan Ural evlilikleri kaç kere evlendi ikinci eşi Ezgi Can kimdir?
Esenyurt'ta borç ödememek için atladı arkadaşlarının yaptığı şok etti
Esenyurt'ta borç ödememek için atladı arkadaşlarının yaptığı şok etti
Evlerine dönüyorlardı! Korkunç olay kanlar içinde kaldılar
Evlerine dönüyorlardı! Korkunç olay kanlar içinde kaldılar
Hakan Ural kaç kardeş babası Selçuk Ural'dan olan kardeşleri kaç tane?
Hakan Ural kaç kardeş babası Selçuk Ural'dan olan kardeşleri kaç tane?
Dolar 20 Temmuz 2022'ye rekor kırarak başladı! İşte dolar, euro ve altında son durum
Dolar 20 Temmuz 2022'ye rekor kırarak başladı! İşte dolar, euro ve altında son durum
Merih Demiral'a dev talip! Milli oyuncuların yolu kesişebilir
Merih Demiral'a dev talip! Milli oyuncuların yolu kesişebilir
Hakan Ural annesi kimdir Ceyhan Cem Yeşilçam yıldızıymış fotoğrafı çıktı
Hakan Ural annesi kimdir Ceyhan Cem Yeşilçam yıldızıymış fotoğrafı çıktı
Abdulkadir Selvi: Selahattin Demirtaş Meral Akşener'e mesaj veriyor
Abdulkadir Selvi: Selahattin Demirtaş Meral Akşener'e mesaj veriyor
Büyükelçilik duyurdu: Silah taşıyan Rus kargo gemisi Hindistan'da alıkonuldu
Büyükelçilik duyurdu: Silah taşıyan Rus kargo gemisi Hindistan'da alıkonuldu
Putin'in görüntüleri dünya gündemine oturdu: Bir an olsun yanından ayırmadı...
Putin'in görüntüleri dünya gündemine oturdu: Bir an olsun yanından ayırmadı...