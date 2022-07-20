Yağmur Ün sevgilisi Doktor Doğaç kimdir, kaç yaşında, ne doktoru?

Haziran Gecesi, Kırgın Çiçekler, Söz gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Yağmur Ün geçtiğimiz aylarda doktor sevgilisi Doğaç ile nişanlandı evlilik için gün sayan çiftten bebek müjdesi geldi. 2 aylık hamile olan Yağmur Ün'ün nişanlısı Doktor Doğaç merak konusu oldu. Peki kimdir Yağmur Ün, yaşı kaç, hangi dizilerde rol aldı be sevgilisi (nişanlısı) kimdir?

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Son olarak Zevcat adlı sinema filmi ile seyirci karşısına geçmeye hazırlanan güzel oyuncu Yağmur Ün'den hamilelik müjdesi geldi. 2 aylık hamile olan ve sevgilisi Doktor Doğaç ile nişanlı olan oyuncu Yağmur Ün'ün hamileliği nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından daha önce Alemin Kıralı, Haziran Gecesi, Söz gibi dizilerde rol alan oyuncu Yağmur Ün merak konusu oldu. Peki kimdir Yağmur Ün kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Doktor sevgilisi Doğaç kimdir, ne doktoru?

Okuma provaları yapılan 'Zevcat' adlı filmin başrol oyuncuları Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek olmuştu. Doktor Doğan'la aşk dolu pozlarını sıkça sosyal medya hesabından paylaşan Ün'ün 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Ün'ün hamileliği çekimlere başlamak için hazırlıkları süren yapımın setinde karışıklığa neden oldu.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Hünal senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur" diyerek Ün ile oynamak istemediğini belirtti.

Sette çıkan krizin ardından filmin sete çıkış tarihinin ertelenmesine karar verilirken, Yağmur Ün'ün yerine başka bir oyuncuyla anlaşılmasına karar verildi. Ün'ün ardından 'Zevcat' filminin yeni başrol oyuncularından biri Bahar Şahin oldu

Yağmur Ün kimdir: Yağmur Ün, 4 Kasım 1995'te dünyaya geldi. Yağmur Ün İstanbul'da doğan ünlülerden biri. Eğitim hayatına Üsküdar Ticaret Lisesi'yle başlayan Ün, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlamıştır.

Ailesiyle birlikte yaşadığı evde fazla sayıda çekilen dizi ve filmler olduğu için Yağmur Ün oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda atılmış.

Nişanlısı Doktor Doğaç kimdir:

Oyuncu Yağmur Ün bir süredir doktor sevgilisiyle mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Ün sevgilisi doktor Doğaç!tan evlilik teklifi aldı. Doğaç paylaşımında 'Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin.'' ifadelerine yer verdi.

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