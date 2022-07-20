Babama korona bulaştırarak öldürdü! Abisini mahkemeye verdi

ANKARA’da Yılmaz Balıkçıoğlu, 88 yaşındaki babası Ahmet Balıkçıoğlu'na koronavirüs bulaştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 66 yaşındaki abisi Ömer Balıkçıoğlu hakkında savcılığa ‘taksirle ölüme neden olma’ iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Savcılık da şikâyet edilen ağabeyin ifadesinin alınması için talimat yazdı.

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Ankara ilginç bir koronavirüs davasına sahne oluyor. Hürriyet'in haberine göre Ömer Balıkçıoğlu (66) 21 Ocak tarihinde solunum enfeksiyonu semptomları göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan, 88 yaşındaki babası Ahmet Balıkçıoğlu ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam etti.

Ahmet Balıkçıoğlu’nun kızı Nebahat Ç., diğer kardeşi Yılmaz Balıkçıoğlu’nu (51) 27 Ocak günü arayarak babasının durumunun iyi olmadığını, ağabeyleri Ömer Balıkçıoğlu’nun da rahatsızlığının ağırlaştığını ve ayrıca kendisinin de semptom göstermeye başladığını söyleyerek yardım istedi. Yılmaz Balıkçıoğlu, 28 Ocak’ta babası ve iki kardeşinin birlikte yaşadığı eve gitti. Hastaneyi arayarak, sağlık görevlilerini çağırdı.

Yapılan testlerde üçü de pozitif çıktı, baba hastanede öldü

Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri baba Balıkçıoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına karar verdi. Yapılan testler sonucu baba ve kızın COVID-19 hastalığına yakalandığı kesinleşti. Ömer Balıkçıoğlu’nun da aynı hastalığa yakalandığı 31 Ocak günü netlik kazandı ve hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Balıkçıoğlu hem babası ve kız kardeşinin hem de ağabeyinin hastanede refakatçisi olarak kaldı. Baba Ahmet Balıkçıoğlu, 12 Nisan günü COVID-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybederken, diğer hastalar Ömer Balıkçıoğlu ve kız Kardeş Nebahat Ç. tedavilerinin ardından evlerine döndü.

'Virüsü babama abim bulaştırdı' diye dava açtı

Ölüm olayının ardından Yılmaz Balıkçıoğlu, hastalığı babasına bulaştıran kişinin ağabeyi Ömer Balıkçıoğlu olduğunu savunarak avukatı Batuhan Yılmaz aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 6 Haziran tarihli şikâyet dilekçesinde, Ömer Balıkçıoğlu’nun, ‘bilinçli taksir suretiyle ölüme sebebiyet vermek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"Suçun tek faili olduğunu ispatlamaktadır..."

Şikâyet dilekçesinde, “Ömer Balıkçıoğlu’nun eyleminin bilinçli taksir suretiyle 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu’nun ölümüne sebep olduğu açıktır” iddiasına yer verilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Şikâyet edilenin COVID-19 semptomlarını gösterdiği bir dönemde babasının yanında kalmaya devam etmesi, önlem almaması suçun tek faili olduğunu ispatlamaktadır. COVID-19 semptomları gösteren şüphelinin gerekli tedbir alma ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu ile ikametine devam etmesi ve sonucunda ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle şüpheli hakkındaki nitelikli taksirle öldürme suçundan soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.”

Savcılık abinin ifadesinin alınmasını istedi

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık şüpheli Ömer Balıkçıoğlu’nun ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.