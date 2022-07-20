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Tevfik Göksu’dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki: Laf değil iş yapmak istiyorsa...

Tevfik Göksu’dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na tepki: Laf değil iş yapmak istiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK kredisi alan öğrencilerle ilgili verdiği müjdeye yönelik paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT’nin sübvanse edilmesi kararının İBB meclisinde kabul edilmesinin üzerinden 58 gün geçmesine rağmen hayata geçirilmediğini söyledi. Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK ile ilgili öğrencilere verdiği müjdeye yönelik paylaşımlarda bulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki paylaşımında bulundu. Göksu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK müjdesini, kendisine mal etmeye çalışan CHP Genel Başkanı, öğrenciler için gerçekten laf değil iş yapmak istiyorsa; İBB Başkanı 58 gündür öğrencilerin İBB Meclisi tarafından verilen indirim haklarını yerine getirmiyor, bunun talimatını versin.“

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