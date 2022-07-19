BIST 2.502
DOLAR 17,55
EURO 17,97
ALTIN 966,00
HABER /  DÜNYA

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Abone ol

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Görüşmelere önem veriyoruz"
Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bıden'dan Erdoğan'a teşekkür
Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

"Ukrayna da taraf olmalı"
Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den çarpıcı YPG/PKK raporu! Irak ve Suriye’de çok sayıda çocuğu zorla...
ABD'den çarpıcı YPG/PKK raporu! Irak ve Suriye’de çok sayıda çocuğu zorla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Suriyeli kardeşlerimizin onurlu şekilde ülkelerine dönmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Suriyeli kardeşlerimizin onurlu şekilde ülkelerine dönmeleri
Galatasaray Pardubice maçında gol sesi çıkmadı
Galatasaray Pardubice maçında gol sesi çıkmadı
Galatasaray Seferovic transferini duyurdu: Görüşmeler başladı
Galatasaray Seferovic transferini duyurdu: Görüşmeler başladı
Hamaney görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı ortaya çıktı
Hamaney görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı ortaya çıktı
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylandı
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylandı
Yalova'da ATM düşmanı! 3’üncü kez ATM’leri çekiçle paramparça etti
Yalova'da ATM düşmanı! 3’üncü kez ATM’leri çekiçle paramparça etti
Millî Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Millî Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapacağız
Yunanistan basını yazdı: Türkiye'ye karşı sınıra İsrail füzesi!
Yunanistan basını yazdı: Türkiye'ye karşı sınıra İsrail füzesi!
Jorge Jesus'dan Kim Min-Jae açıklaması: "Ağır bir darbe oldu"
Jorge Jesus'dan Kim Min-Jae açıklaması: "Ağır bir darbe oldu"