Galatasaray Seferovic transferini duyurdu: Görüşmeler başladı

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Haris Seferovic'in kiralık transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmede 3 buçuk milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic'e bir sezon için 2 milyon euro ödeyecek.