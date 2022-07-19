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Emrecan Uzunhan resmen Beşiktaş'ta! İşte transferin maliyeti

Emrecan Uzunhan resmen Beşiktaş'ta! İşte transferin maliyeti

Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için sarı-siyahlılara 2 milyon Euro ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

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Beşiktaş, İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır. ifadeleri kullanıldı.

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