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Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." paylaşımında bulunarak Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen 7 PKK’lı teröristin ardından Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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