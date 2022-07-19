Yok artık! 9 delik açıp zehir enjekte ettiler; Mersin'de CHP'li başkanın işi çıktı

MERSİN Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki asırlık ağaç zehirlendi. Matkapla delik açılan ağacın içerisine zehir enjekte edildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu işin arkasından CHP gençlik kolları başkanı çıkarken talimatı da belediyeden aldığı tespit edildi. Ağacın, kent meydanından kaldırmak için kurutulmaya çalışıldığı düşünülüyor...

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Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi.

Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı.

Olayın ardından ağacı kurtarmak için çalışmalar hızla başlarken, faillerin bulunması için de büyük çaba harcandı. Bölgedeki tüm kameralar tek tek izlendi ve çarpıcı gerçeklere ulaşıldı.

Ağacı zehirleyenler kiralık araç tutmuş

Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacını zehirleyenlerin geldiği araç kameralardan tespit edildi. Araç ile ilgili Emniyet tarafından yapılan araştırmalar kısa sürede sonuç verdi. Aracın kiralık olduğu belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kiralamış

Türkiye'yi derinden üzen olayın faillerinin içinde bulunduğu araç ile ilgili hayli ilginç bir tespit yapıldı. Aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı öğrenildi.

Araçtan CHP'li başkan çıktı

Yarım asırlık ağacı kurutan zehri verenlerin tespiti de yapıldı. Kiralık aracı kullandığı belirlenen Yusuf S. kısa sürede yakalandı.. Yakalanan şahsın ifadesi alındı. Yapılan görüşmede şahsın yanında bulunan kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğu öğrenildi.

Talimatı veren kişi oymuş

Emniyetin titiz çalışması sonucunda düğüm hızla çözülmeye başlarken, ağacın zehirlenmesi talimatını veren isim de ortaya çıktı. Buna göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim Gökçek'in ağacın zehirlenmesi talimatını verdiği şahıslar tarafından beyan edildi.

CHP'li belediye ağaçtan ne istedi

Zehirleme olayının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize olarak yapıldığı böylece ortaya çıkmış oldu. Ağacın neden kurutularak zehirlenmek istendiği henüz netlik kazanmazken, ağacın kent meydanından kaldırılmak için sebep üretilmeye çalışıldığı düşünülüyor.

Kaynak: Sabah