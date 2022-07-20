İngiltere bile 40 derece aşırı sıcak hava Türkiye'ye geliyor İstanbul'da günlerce sürecek!
İNGİLTERE'de termometreyi 40 dereceye çıkaran sıcak hava dalgası henüz Türkiye'ye geliyor. Kavuran sıcaklar yurdumuzu da es geçmeyecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, Türkiye değerlendirmesi yaptı. İstanbul'u da kapsayan 'Bayıltan' sıcaklar o gün geliyor!
Avrupa sıcaklar nedeniyle kavruluyor. İspanya ve Portekiz’de 1027 kişinin Sıcak Hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'de ise Muğla ve Antalya'da sıcaklıklar 44 dereceyi görecek. Yurt geneli ve İstanbul gibi büyükşehirlerde son duruma ilişkin konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise çarpıcı sözler kullandı.
Yüksek sıcaklık uyarısı!
Öte yandan Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz ile 25 Temmuz akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.
Muğla dikkat orman yangını riski yüksek!
Muğla Valiliği de, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi. Vatandaşlar orman yangını riskine karşı uyarıldı.
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