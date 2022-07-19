Yoğun bakımdaki Hıncal Ulaç'la ilgili hastaneden haber var! Son durumu nasıl

83 yaşındaki gazeteci yazar Hıncal Uluç, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Uluç’un sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden son dakika bilgisi geldi. İşte son durumu...

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Sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un tedavisine devam eden doktorlarından ve hastane yetkililerinden haber var. tv100.com’un haberine göre bir süredir Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgisi geldi.

Solunum cihazına bağlı, karnından besleniyor!

Hıncal Uluç'un tedavisini yürüten doktorlarından alınan bilgiye göre enfeksiyon değerleri düşen Uluç’un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi.

Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdiklerini ifade ettiler. Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti.