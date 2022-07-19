BIST 2.495
DOLAR 17,58
EURO 18,02
ALTIN 967,52
HABER /  MEDYA

Yoğun bakımdaki Hıncal Ulaç'la ilgili hastaneden haber var! Son durumu nasıl

Yoğun bakımdaki Hıncal Ulaç'la ilgili hastaneden haber var! Son durumu nasıl

83 yaşındaki gazeteci yazar Hıncal Uluç, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Uluç’un sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden son dakika bilgisi geldi. İşte son durumu...

Abone ol

Sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un tedavisine devam eden doktorlarından ve hastane yetkililerinden haber var. tv100.com’un haberine göre bir süredir Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgisi geldi.

Solunum cihazına bağlı, karnından besleniyor!
Hıncal Uluç'un tedavisini yürüten doktorlarından alınan bilgiye göre enfeksiyon değerleri düşen Uluç’un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi.

Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdiklerini ifade ettiler. Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
E devlet şifresi alma ücretli mi 2022 2. kez e devlet şifresi alma ücreti kaç para?
E devlet şifresi alma ücretli mi 2022 2. kez e devlet şifresi alma ücreti kaç para?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs 'pişmanım' dedi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs 'pişmanım' dedi tutuklandı
Çalışma Bakanlığı EYT için çalışma grubu oluşturdu
Çalışma Bakanlığı EYT için çalışma grubu oluşturdu
İlk defa e devlet şifresi alma nasıl olur internetten nasıl e devlet şifresi alınır?
İlk defa e devlet şifresi alma nasıl olur internetten nasıl e devlet şifresi alınır?
Kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve! Şeftali tarlada bakın ne kadara düştü
Kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve! Şeftali tarlada bakın ne kadara düştü
Türkiye'ye karşı kullanılacakmış! Yunanistan sipariş verdi
Türkiye'ye karşı kullanılacakmış! Yunanistan sipariş verdi
2023 3 aylar başlangıcı ne zaman Diyanet takvimi
2023 3 aylar başlangıcı ne zaman Diyanet takvimi
Sivas'ta kene iki can daha aldı
Sivas'ta kene iki can daha aldı
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın büyük acısı
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın büyük acısı
Osmangazi Köprüsü’nden 14 günde geçen araç sayısını bakan açıkladı
Osmangazi Köprüsü’nden 14 günde geçen araç sayısını bakan açıkladı