Türkiye'ye karşı kullanılacakmış! Yunanistan sipariş verdi

Yunan medyasında yer alan habere göre Yunanistan, İsrailli bir şirketten Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere füze savunma sistemi alacak. 'Spike NLOS' isimli füzelerin Türkiye sınırına konuşlandırılacağı iddia edildi.

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Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Türkiye’ye karşı kullanmak üzere İsrail’den Spike NLOS adlı füze savunma sistemleri almayı planlıyor.

İki ülke açısından anlaşmada son aşamaya gelindiği iddia edilirken, 70 milyon euro karşılığında 27 füze sisteminin alınacağı ve 2023 başında füze sistemlerinin Yunanistan'a gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Türkiye sınırına...

Bununla birlikte, alınan füze sistemlerinin Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros bölgesinin Türkiye sınırına konuşlandırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Üç ülkeyle anlaşma

Öte yandan, söz konusu füzelerin 32 km menzile sahip olduğu ve tank savunma sistemi olarak tasarlandığı belirtildi. Yunanistan, kısa sürece önce İsrail ile drone satışı, Fransa'yla Rafael savaş uçağı, ABD ile de F-16 savaş uçağı modernizasyonu anlaşmaları imzaladı.

Pentagon'a giden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da ABD'li mevkidaşı Llyold Austin ile görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satılmasını talep etti.