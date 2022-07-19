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Beşiktaş'tan savunmaya transfer! Emrecan Uzunhan KAP'a bildirildi

Beşiktaş'tan savunmaya transfer! Emrecan Uzunhan KAP'a bildirildi

Beşiktaş, İstanbul'un savunma oyuncusu 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, İstanbul'un savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır.”

Sol stoper oynayan Emrecan sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş’a resmi imzayı atacak ve siyah beyazlıların 20 Temmuz’da başlayacak olan İspanya kampına katılacak. Emrecan’ın Beşiktaş’a 5 yıllık imza atması bekleniyor.

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