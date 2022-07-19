Merkez Bankası Perşembe günü faiz artıracak mı? Dolar MB'nin faiz kararını bekliyor

Yurtiçi piyasalarda tüm dikkatler Merkez Bankası'nın 21 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA ve Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tamamı Para Politikası Kurulu'nun yılın ilk 6 ayında olduğu gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise buna isyan edip, ""Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz artıracak! O zaman biz de soracağız: Bunca inat nedendi?" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Haziran'da AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Kimse bizden şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" demişti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Yedinci kez pas geçecek

AA Finans'ın 21 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Bloomberg de sabit bırakılmasını bekliyor

Öte yandan Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Temmuz TCMB faiz kararı beklenti anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.

TCMB’nin bir sonraki hamlesinin ne yönde ve hangi ay gelebileceğine dair soruya katılım sağlayan 8 kurumdan üçü Temmuz 2023’te, diğer iki kurumdan biri Mart 2023 ve diğeri Ekim 2022’de faiz artırımı beklerken, faiz indirimi tahmininde bulunan 3 kurumdan biri 2022 bitimine değin, biri Ağustos 2022 ve biri de Mart 2023 tarihlerinde faiz indirim adımı beklentisini paylaştı.