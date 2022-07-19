Dolar 2022'nin rekorunu kırdı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Dolar ve Euro'nun ateşini düşürmek için getirilen kur korumalı mevduat ve BDDK’nın dövizi bulunan şirketlere getirdiği kredi kısıtlaması da işe yaramadı. Dolar bugün 17.57 lirayı görerek 2022 yılındaki en yüksek seviyesine çıkmış oldu.Abone ol
Ekonomide alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle yükselişini sürdüren dolar, bu sabah 17.57 TL’ye yükselerek yılın yeni rekorunu kırdı. Dolar, en son 22 Mayıs’ta 17.54 seviyesini görmüştü. Böylece TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25'e ulaşmış oldu. Euro/TL ise 18 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
Saat 13:20 itibariyle piyasalar: Dolar 17.57 liranın üzerinde işlem görürken, Euro 18 lira sınırını aştı. Gram altın 968 liradan, çeyrek altın ise 1.584 liradan satılıyor.
Böylece dövizin ateşini düşürmek için kur korumalı mevduatın ardından 24 Haziran’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 900 bin doların üzerinde dövizi bulunan şirketlere getirdiği kredi kısıtlaması da işe yaramamış oldu.
Piyasalar faiz kararını bekliyor
Piyasalar bir yandan makro göstergeleri yorumlamaya çalışırken, diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Uzmanlar, PPK’nın faizi yine yüzde 14’te sabit tutacağı konusunda hemfikir.
50 baz puan faiz artırılacak söylentisi...
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanırken, bankanın 50 baz puanlık faiz artışı kararı alabileceği belirtildi. Reuters'a konuşan konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre ise, borçlu ülkeler Avrupa Komisyonu'nun reformlar ve bütçe disiplini konusundaki kurallarına uyarsa, politika yapıcılar İtalya gibi borçlu ülkelere tahvil piyasasında destek verme konusunda da anlaşma üzerine çalışıyorlar.
50 baz puan sinyali veren yetkililer olmuştu
Daha önce 50 baz puan sinyali veren AMB yetkilileri de olmuştu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus enflasyon görünümü kötüleşirse gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışı olabileceğini söylemişti. Simkus "Ancak eğer enflasyonda kötüleşme görürsek Temmuz için 50 baz puanlık faiz artışı da değerlendirilir. Enflasyon bu yüksek seviyelerde seyrederken ve daha geniş çapta hissedilirken para politikasını kararlılıkla normalleştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.