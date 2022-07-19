Dolar 2022'nin rekorunu kırdı! Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Dolar ve Euro'nun ateşini düşürmek için getirilen kur korumalı mevduat ve BDDK’nın dövizi bulunan şirketlere getirdiği kredi kısıtlaması da işe yaramadı. Dolar bugün 17.57 lirayı görerek 2022 yılındaki en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

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Ekonomide alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle yükselişini sürdüren dolar, bu sabah 17.57 TL’ye yükselerek yılın yeni rekorunu kırdı. Dolar, en son 22 Mayıs’ta 17.54 seviyesini görmüştü. Böylece TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25'e ulaşmış oldu. Euro/TL ise 18 TL'nin üzerinde işlem görüyor.



Saat 13:20 itibariyle piyasalar: Dolar 17.57 liranın üzerinde işlem görürken, Euro 18 lira sınırını aştı. Gram altın 968 liradan, çeyrek altın ise 1.584 liradan satılıyor.

Böylece dövizin ateşini düşürmek için kur korumalı mevduatın ardından 24 Haziran’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 900 bin doların üzerinde dövizi bulunan şirketlere getirdiği kredi kısıtlaması da işe yaramamış oldu.

Piyasalar faiz kararını bekliyor

Piyasalar bir yandan makro göstergeleri yorumlamaya çalışırken, diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Uzmanlar, PPK’nın faizi yine yüzde 14’te sabit tutacağı konusunda hemfikir.