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Dmitry Medvedev'den ukalaca açıklama: Biz nasıl istersek öyle olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dmitry Medvedev'den ukalaca açıklama: Biz nasıl istersek öyle olacak

RUSYA Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacağını ve muhtemel barış anlaşmasının Rusya'nın şartlarına göre olacağını ifade etti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 146. günde sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını eleştirdi.

ABD'nin Kiev yönetimine silah pompalamaya devam ettiğini belirten Medvedev, bir kez daha uluslararası terörizmin sponsoru olduğunu ifade etti.

Medvedev, "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak" ifadelerini kullandı.

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