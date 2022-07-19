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AB'nin yasakladığı zehir içeren şeker şirketine dava! Çocuklar bayılarak yiyordu

AB'nin yasakladığı zehir içeren şeker şirketine dava! Çocuklar bayılarak yiyordu

ABD merkezli şirket Mars Inc'ye ürettiği "Skittles" şekerlerinde titanyum dioksit (TiO2) katkı maddesi içerdiği ve insan kullanımına uygun olmadığı nedeniyle dava açıldı.

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ABD merkezli çok uluslu bir şirket olan Mars Inc tarafından üretilen Skittles şekerlerinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan titanyum dioksit (TİO2) katkı maddesinin içerdiği gerekçesiyle dava açıldı.

California'da yaşayan Jenile Thames, şekerlerin yüksek seviyede titanyum dioksit içerdiğini iddia ederek şirkete dava açtı. Şirketten yapılan açıklamada ise ürünlerde kullanılan titanyum dioksidin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koşullarına uygun olduğu belirtildi.

Şirket daha önce de titanyum dioksit kullandığını kabul etmiş ancak 2016’da bu maddenin ürünlerinde kullanımını sonlandıracağını açıklamıştı.

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