Hemşirelik taban puanları 2022 YÖK Atlas üniversite kontenjan bilgisi

ÖSYM 2022 YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara bakan öğrenciler şimdi puanları ile girebilecekleri 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini araştırıyorlar. Peki 2022 YKS puanınızla hemşirelik ve sağlık bölümü alanında hangi üniversiteye girebilirsiniz, 4 yıllık okulların taban puanı kaç?

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4 yıllık üniversitelerin hemşirelik taban puanları 2022 ÖSYM kılavuzuna göre ne kadar? Hemşirelik ve sağlık bölümünü tercih edecekler 4 yıllık hangi üniversitelere gidebilirler. İşte 4 yıllık hemşirelik, ebelik ve sağlık bölümü üniversite puanları;

ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını duyurmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü erken açıklanmasıyla birlikte 2022 Hemşirelik üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. 18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, aldığı puanlarla üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan adaylar Hemşirelik üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte, 2022 Hemşirelik taban puanları…

Hemşirelik taban puanları açıklandı mı: ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü erken açıklanmasının ardından sınava başvuru yapan 3 milyon 243 bin 425 aday aldığı puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Hemşirelik bölümü okumak isteyen öğrencilerin gündeminde Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması yer alıyor. 2022 Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYIN