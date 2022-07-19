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Ayçiçek yağına yeni zam mı geliyor? Bakanlıktan flaş açıklama

Ayçiçek yağına yeni zam mı geliyor? Bakanlıktan flaş açıklama

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle stok sıkıntısı çekilen ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tırtıl istilasının ayçiçek üretimine büyük zararlar verebileceği konusundaki uyarısı yeni zam beklentisi oluşturdu. Ancak bakanlık üretimin geçen yıla göre yüzde 6 artacağını kaydetti.

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Fiyatları artan ayçiçek yağları karşısında ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlara bir kötü haberde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak ayçiçek tarlalarının tırtıl istilasına uğramasına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Çalışmalar sürüyor
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trakya Bölgesi ayçiçeği bölgesi alanlarında yaklaşık yüzde 4’ünde görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı’ ile mücadelenin sürdüğünü ve zararların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada çalışmalarda çevre ve insan sağlığını koruyacak şekilde ilerlediklerini belirtilerek çiftçilerin her an yanında olunduğu ifade edildi.

Aynı zamanda Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde 61 ilde üretimin sürdüğü ancak belli bölgelerde görülen görülen Çayır Tırtılı Zararlısı'nın hasatlara zarar verdiği belirtildi.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada Ayçiçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 üretim artışı ile 2 milyon 550 bin ton rekolte öngörüldüğü söylendi.

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