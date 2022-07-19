Haziran ayı konut satışları yüzde 11 arttı TÜİK açıkladı İşte en çok alan yabancı ülke

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

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Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında geçen yıla göre yüzde 11.7 artarak 150 bin 509 oldu. Böylece konut satışlarında 9 ayın en yavaş artışı gerçekleşmiş oldu. Yabancılara satışlarda haziran ayında da Ruslar ilk sırada yer aldı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.7 artışla 150 bin 509 oldu.

Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 22.6 arttı. Mayısta 122 bin 768 konut satılmıştı.

İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.



Yabancılara yapılan satışlarda Ruslar önde

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu.

Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi.

Haziran ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 887 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.