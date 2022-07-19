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TEM Otoyolu'nda otomobile çarpıp kaçan kamyonet için karar verildi

TEM Otoyolu'nda otomobile çarpıp kaçan kamyonet için karar verildi

İSTANBUL TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde bir otomobile çarpıp kaçan kamyonet trafikten men edilirken, sürücü ve aracın sahibine 10 bin 879 lira ceza uygulandı.

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Polis ekipleri, otoyolun Ümraniye Kavşağı civarında Ebru C'nin kullandığı 34 BYF 74 plakalı otomobile plakası takılı olmayan bir kamyonetin çarpıp kaçmasına ilişkin 15 Temmuz'da ulusal haber bültenlerinde "Anne kız kovaladı, maganda kaçtı" başlığıyla yansıyan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, trafik kazasına karışarak olay yerinden ayrılan kamyonetin plakasının 34 FEY 401, sürücüsünün de Levent Ç. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil edilen araçları tescil belgesi ve plaka olmadan kullanmak" maddesinden bin 824, "sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak"tan 3 bin 674, "tehlikeli şerit değiştirmek"ten 427, "saygısızca araç kullanmak"tan 196, "emniyet kemeri takmamak"tan 196, "trafik kazasına karışıp yetkililer gelinceye kadar kaza yerinden ayrılmak"tan 888 lira ceza kesildi. Araç sahibine de "sürücü belgesi olmadan motorlu aracın sürülmesine izin vermek" suçundan 3 bin 674 lira ceza uygulanırken, kamyonet trafikten men edildi.

Sürücü ve kamyonetin sahibine toplam 10 bin 879 lira para cezası verildi. Levent Ç. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılmak üzere Ümraniye Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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