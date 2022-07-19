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Merkez Bankası Eski Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi

Merkez Bankası Eski Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi

Aksa Enerji, Merkez Bankası eski Başkanı Naci Abal'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak bugün Genel Kurul'un onayına sunulacağını bildirdi

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Aksa Enerji Yönetim Kurulu, Merkez Bankası eski Başkanı Naci Abal'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Genel Kurul'a sunulacağını bildirdi.

Aksa Enerji'den dün akşam KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 18 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Tülay Kazancı'nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Sayın Naci Ağbal'ın 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Ağbal Kasım 2015-Temmuz 2018 tarihleri arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. 7 Kasım 2020-20 Mart 2021 tarihleri arasında ise Merkez Bankası başkanlık koltuğunda oturmuştu.

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